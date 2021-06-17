"Монреаль" сравнял счет в полуфинальной серии плей-офф НХЛ с "Вегасом"

В составе "Монреаля" отличились Йоэль Армиа (7-я минута), Тайлер Тоффоли (17), Пол Байрон (38), российский защитник Александр Романов не попал в заявку команды на игру. У "Вегаса" шайбы забросил Алекс Пьетранжело (39, 55).

Счет в серии до четырех побед стал равным - 1-1. Третий матч пройдет 19 июня в Монреале.

Канадско-американская граница закрылась в полночь 21 марта 2020 года по времени Оттавы, был введен запрет на все необязательные передвижения граждан двух стран, в частности запрещены туристические поездки. 6 июня правительство Канады разрешило американским клубам НХЛ приезжать в страну для участия в матчах Кубка Стэнли. Телеканал BBC уточнил, что из США хоккеисты и сотрудники клубов будут прилетать на частных самолетах, а проживать в специальных отелях, из которых смогут выходить только для того, чтобы попасть на арену.

В другом полуфинале играют "Нью-Йорк Айлендерс" и "Тампа". После двух игр счет в серии равный - 1-1. Третий матч состоится в ночь на 18 июня в Нью-Йорке.