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НБА

"Клипперс" вышли вперед в серии второго раунда плей-офф НБА с "Ютой"

Клуб из Лос-Анджелеса выиграл пятую игру серии со счетом 119:111
Баскетболисты "Клипперс" Пол Джордж и "Юты" Руди Гобер AP Photo/Rick Bowmer
Описание
Баскетболисты "Клипперс" Пол Джордж и "Юты" Руди Гобер
© AP Photo/Rick Bowmer

ТАСС, 17 июня. "Лос-Анджелес Клипперс" на выезде обыграл "Юту" со счетом 119:111 в пятом матче серии второго раунда плей-офф Национальной баскетбольной ассоциации (НБА).

Самым результативным игроком матча стал атакующий защитник "Клипперс" Пол Джордж, в активе которого 37 очков и 16 подборов. Дабл-дабл также оформил центровой "Юты" Руди Гобер (17 очков + 11 подборов).

Счет в серии до четырех побед стал 3-2 в пользу "Клипперс". Следующий матч пройдет 19 июня в Лос-Анджелесе.

По итогам регулярного чемпионата "Юта" заняла первое место в таблице Западной конференции, "Клипперс" стали четвертыми.

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