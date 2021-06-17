"Клипперс" вышли вперед в серии второго раунда плей-офф НБА с "Ютой"

ТАСС, 17 июня. "Лос-Анджелес Клипперс" на выезде обыграл "Юту" со счетом 119:111 в пятом матче серии второго раунда плей-офф Национальной баскетбольной ассоциации (НБА).

Самым результативным игроком матча стал атакующий защитник "Клипперс" Пол Джордж, в активе которого 37 очков и 16 подборов. Дабл-дабл также оформил центровой "Юты" Руди Гобер (17 очков + 11 подборов).