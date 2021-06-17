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Евро-2020

Тренер сборной Украины Шевченко ждет непростого матча против северомакедонцев на Евро

Наставник украинской команды назвал сильными сторонами соперника наличие лидеров и стабильной игровой системы

БУХАРЕСТ, 17 июля. /ТАСС/. Главный тренер сборной Украины по футболу Андрей Шевченко уверен, что матч чемпионата Европы против команды Северной Македонии будет непростым. Комментарий специалиста приводит пресс-служба Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА).

"Сборная Северной Македонии - команда, которая заслуживает уважения, - сказал Шевченко. - У нее есть характер, ярко выраженные лидеры и стабильная система игры. Они почти всегда играют 5-3-2, любят действовать на контратаках, хорошо борются. Никаких подарков от них мы не ждем".

Нападающий сборной Украины Роман Яремчук считает, что, несмотря на отсутствие в команде соперника футболистов уровня Депая, де Йонга и Вейналдума, у северомакедонцев есть командный дух, и именно поэтому игра будет очень сложной.

Матч между командами Украины и Северной Македонии пройдет 17 июня в Бухаресте.

Сборная Украины занимает третье место в группе C, в которой лидируют австрийцы. В первом туре украинцы проиграли нидерландским футболистам со счетом 2:3. Команда Северной Македонии, уступившая в первом матче австрийцам со счетом 1:3, занимает последнее место в группе.

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