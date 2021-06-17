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Летние олимпийские виды спорта

Тамара Дронова стала чемпионкой России по велоспорту в индивидуальной гонке на время

Призер чемпионатов Европы показала результат 32 минуты 40 секунд на дистанции 25 км

ПЕНЗА, 17 июня. /ТАСС/. Тамара Дронова выиграла чемпионат России по велоспорту на шоссе в индивидуальной гонке на время с раздельным стартом среди женщин. Об этом сообщает корреспондент ТАСС с места событий.

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Спортсменка проехала 25 км за 32 минуты 40 секунд. Второе место у Натальи Студеникиной (33 минуты 2 секунды),третье - у Татьяны Антошиной (33 минуты 12 секунд).

Дронова является призером чемпионатов Европы и Европейских игр 2019 года на треке.

Чемпионат России по велоспорту на шоссе проходит в Пензе с 17 по 20 июня.

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Летние олимпийские виды спорта
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