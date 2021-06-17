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Евро-2020

Порядка 3 тыс. человек наблюдали за матчем Россия - Финляндия в фан-зоне в Екатеринбурге

Всего фан-зону за шесть часов работы посетили около 4 тыс. болельщиков

ЕКАТЕРИНБУРГ, 17 июня. /ТАСС/. Фан-зону на "Екатеринбург-Арене" 16 июня посетили около 4 тыс. человек, за игрой чемпионата Европы по футболу между сборными России и Финляндии наблюдали порядка 3 тыс. болельщиков. Об этом ТАСС рассказал один из организаторов фан-зоны Андрей Каща.

Сборная России в среду в Санкт-Петербурге победила финнов со счетом 1:0.

"Посетили площадку около 4 тыс. человек, сам матч посмотрели порядка 3 тыс. болельщиков, потому что все-таки сложно шесть часов на жаре находится. Все активности состоялись, Дмитрий Сычев и Дмитрий Хлестов устроили автограф-сессию, где раздали около 150 автографов, и провели со всеми желающими футбольный матч", - сказал он, отметив, что в фан-зоне также прошло выступление группы Burito.

Каща отметил, что со стороны организаторов все противоковидные меры были организованы и соблюдены - масочный режим, социальное дистанцирование и термометрия на входе.

Матч сборной России против команды Дании, который пройдет 21 июня, уже не будет транслироваться в фан-зоне "Екатеринбург-Арены", так как он начнется поздно вечером по екатеринбургскому времени и его трансляция в центре города нарушила бы режим тишины и покоя.

Теги
Евро-2020
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