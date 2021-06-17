В ЦСКА заявили, что верят в Алексея Березуцкого и не ищут нового главного тренера

ТАСС, 17 июня. Московский футбольный клуб ЦСКА не ищет нового главного тренера команды. Об этом газете "Спорт-Экспресс" заявил генеральный директор клуба Роман Бабаев.
Во вторник пост главного тренера ЦСКА покинул хорватский специалист Ивица Олич. Исполняющим обязанности главного тренера команды был назначен Алексей Березуцкий.
"Как известно, в футболе и спорте вообще все определяет результат, - сказал Бабаев. - Мы верим, что у Алексея [Березуцкого] получится, и не ищем главного тренера".
Олич возглавил ЦСКА в марте 2021 года, сменив Виктора Гончаренко. По итогам завершившегося сезона армейцы заняли шестое место в турнирной таблице Тинькофф - Российской премьер-лиги. Команда впервые за 20 лет не сыграет в еврокубках.
Алексею Березуцкому 38 лет, в 2020 году он был назначен заместителем генерального директора ЦСКА по спортивным вопросам. В январе 2021 года он вошел в тренерский штаб клуба. Алексей Березуцкий выступал за ЦСКА с 2001 по 2018 год. В составе клуба он стал обладателем Кубка УЕФА, по шесть раз выиграл чемпионат и Суперкубок России, семь раз становился победителем Кубка России.