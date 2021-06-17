Руководство "Амкара" рассчитывает попасть в ФНЛ с бюджетом в 150 млн рублей

ПЕРМЬ, 17 июня. /ТАСС/. Руководство возрожденного пермского "Амкара" считает, что клубу хватит бюджета в 150 млн рублей для попадания в Олимп - Футбольную национальную лигу (ФНЛ) и дальнейшего закрепления в ней. Об этом заявил президент клуба Валерий Чупраков на пресс-конференции, посвященной дальнейшей работе клуба.

"Чтобы выйти в ФНЛ, я думаю, максимально достаточно 250 млн рублей. Но мы на такую цифру не рассчитываем, мы хотим выйти с цифрой в 150 млн рублей", - отметил Чупраков. По слова президента "Амкара", на данный момент расходы клуба в преспективе составляют 110-120 млн рублей, а выйти в ФНЛ планируется в течение одного сезона".

Бюджет, необходимый для попадания в Тинькофф - Российскую премьер-лигу (РПЛ), Чупраков называть не стал, указав в качестве ориентира пример подмосковных "Химок", которые попали в РПЛ с бюджетом в 450 млн рублей. "Тенденция идет к тому, что бюджеты клубов будут уменьшаться. Это диктует экономическо-финансовая обстановка не только по России, но и по миру", - сказал президент клуба.

Ранее в министерстве спорта Пермского края сообщали, что с 2022 года бюджет клуба может начать формироваться по принципу "50 на 50", то есть "Амкар" сможет рассчитывать на бюджетное финансирование на уровне спонсорских вложений.

Стадион в порядке

Также президент клуба отметил, что никаких проблем с возможным непопаданием клуба в РПЛ из-за стадиона не будет. Ранее футбольный клуб "Оренбург" не смог получить лицензию для игры в элитном дивизионе из-за несоответствия домашнего стадиона по вместимости. "По стадиону "Звезда" будут вестись работы, но веских причин, по которым мы можем не получить лицензию, у нас нет", - отметил Чупраков.

Прорабатывается и вопрос строительства нового стадиона, но в долгосрочной перспективе. Так как в Пермском крае реализуется несколько десятков крупных проектов, в том числе и спортивных, приуроченных к 300-летию Перми в 2023 году, то руководство футбольного клуба не планирует подавать проект на рассмотрение в ближайшее время. "Это время мы потратим, чтобы искать те стадионы, которые подойдут для нашего края, чтобы как можно больше уменьшить стоимость проектирования и строительства", - заявил президент клуба.

На пресс-конференции был представлен главный тренер команды Рустем Хузин, который в прошлом сезоне работал с пермской "Звездой", а также логотип клуба и некоторые игроки из состава. По слова президента клуба, бесплатного прохода на матчи не планируется, а точную стоимость билетов назовут ближе к открытию футбольного сезона.

"Амкар" был основан в 1994 году, летом 2018 года клуб расформировали. С 2004 по 2018 год выступал в РПЛ. Высшим достижением команды является четвертое место по итогам сезона 2008 года, которое дало право выступить в раунде плей-офф квалификации Лиги Европы, где "Амкар" проиграл английскому "Фулхэму" по сумме двух встреч. В кубке страны команда доходила до финала в 2008 году и уступила ЦСКА.