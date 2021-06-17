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Футбол в России

Александр Кержаков возглавил "Нижний Новгород"

О подробностях соглашения не сообщается
Главный тренер "Нижнего Новгорода" Александр Кержаков Антон Новодережкин/ТАСС
Описание
Главный тренер "Нижнего Новгорода" Александр Кержаков
© Антон Новодережкин/ТАСС

НИЖНИЙ НОВГОРОД, 17 июня. /ТАСС/. Александр Кержаков назначен на пост главного тренера клуба Тинькофф - Российской премьер-лиги "Нижний Новгород". Об этом сообщил губернатор региона Глеб Никитин в своем аккаунте в Instagram.

"Лучший бомбардир в истории российского футбола и сборной России Александр Кержаков в нашей команде, - написал Никитин. - Александр назначен главным тренером "Нижнего Новгорода". Он играл в ведущих клубах и с сильнейшими российскими и зарубежными тренерами, знает все модели тренерской работы".

В прошедшем сезоне Кержаков возглавлял "Томь", которая заняла 18-е место в турнирной таблице Олимп - Футбольной национальной лиги (ФНЛ).

Выступавший в минувшем сезоне в ФНЛ "Нижний Новгород" занял третье место и после решения бюро исполкома Российского футбольного союза (РФС) об утверждении регламента переходных матчей получил прямую путевку в РПЛ.

Кержакову 38 лет, он завершил карьеру футболиста в 2017 году. Россиянин выступал за санкт-петербургский "Зенит" (2001-2006, 2010-2017), московское "Динамо" (2008-2009), испанскую "Севилью" (2007-2008) и швейцарский "Цюрих" (2016, на правах аренды). В составе "Зенита" он трижды стал чемпионом России, два раза выиграл Суперкубок России, один раз - Кубок России. В составе "Севильи" он стал победителем Кубка УЕФА, Кубка и Суперкубка Испании, вместе с "Цюрихом" завоевал Кубок Швейцарии.

За сборную России Кержаков выступал с 2002 по 2016 год и забил 30 мячей (рекорд).

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