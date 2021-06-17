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Фигурное катание

Фигуристы Степанова и Букин до этапов Гран-при рассчитывают выступить в серии "Челленджер"

Спортсмены намерены принять участие в двух турнирах серии для того, чтобы лучше накатать программы
Иван Букин и Александра Степанова Наталия Федосенко/ТАСС
Описание
Иван Букин и Александра Степанова
© Наталия Федосенко/ТАСС

МОСКВА, 17 июня. /ТАСС/. Серебряные призеры чемпионата Европы в танцах на льду Александра Степанова и Иван Букин рассчитывают в олимпийском сезоне выступить на двух турнирах серии "Челленджер", чтобы накатать новые программы. Об этом ТАСС рассказали тренеры спортсменов Ирина Жук и Александр Свинин.

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"Ждем распределения по этапам Гран-при, а перед ними хотели бы выступить как минимум на двух турнирах серии "Челленджер", чтобы иметь возможность вкатать программы к сезону, - рассказал Свинин. - Также Саша и Иван будут задействованы в шоу "Руслан и Людмила" Татьяны Навки, за что ей большое спасибо - это важный и нужный опыт для фигуристов".

В настоящий момент Степанова и Букин готовятся к сезону в учебно-тренировочном центре "Новогорск".

"Сейчас работаем над постановкой короткого танца. Произвольный мы поставили еще в прошлом сезоне, но из-за ситуации с пандемией так и не показали его, - рассказала Жук. - Эта программа, безусловно, о любви, и это классика и модерн".

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