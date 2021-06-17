WADA согласовало проведение чемпионатов мира по бенди в России

ТАСС, 17 июня. Международная федерация бенди (FIB) получила разрешение от Всемирного антидопингового агентства (WADA) на проведение чемпионатов мира в Иркутске и Сыктывкаре. Об этом сообщает пресс-служба Федерации хоккея с мячом России.

Проведение чемпионата мира в Иркутске запланировано на октябрь 2021 года, в Сыктывкаре - на март 2022 года.

В связи с санкциями Всемирного антидопингового агентства Россия до декабря 2022 года не может претендовать на проведение чемпионатов мира и проводить их. При этом оговорены возможные исключения - турнир может пройти в России, если перенести соревнование в другие страны "невозможно юридически и практически".