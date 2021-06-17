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Санкции WADA против российского спорта

WADA согласовало проведение чемпионатов мира по бенди в России

Мировое первенство 2021 года пройдет в Иркутске, 2022-го - в Сыктывкаре
© Егор Алеев/ТАСС

ТАСС, 17 июня. Международная федерация бенди (FIB) получила разрешение от Всемирного антидопингового агентства (WADA) на проведение чемпионатов мира в Иркутске и Сыктывкаре. Об этом сообщает пресс-служба Федерации хоккея с мячом России.

Проведение чемпионата мира в Иркутске запланировано на октябрь 2021 года, в Сыктывкаре - на март 2022 года.

В связи с санкциями Всемирного антидопингового агентства Россия до декабря 2022 года не может претендовать на проведение чемпионатов мира и проводить их. При этом оговорены возможные исключения - турнир может пройти в России, если перенести соревнование в другие страны "невозможно юридически и практически".

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Санкции WADA против российского спорта
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