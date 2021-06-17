Степашин считает, что сборная России по футболу должна прибавить в скорости и исполнении

МОСКВА, 17 июня. /ТАСС/. Сборная России по футболу должна существенно прибавить в матче чемпионата Европы с командой Дании. Такое мнение журналистам на книжном фестивале "Красная площадь" высказал член совета директоров футбольного клуба "Динамо" Сергей Степашин.

Россияне обыграли финнов со счетом 1:0 во втором туре группового этапа Евро в Санкт-Петербурге. В заключительном матче группового этапа 21 июня команда России в Копенгагене встретится со сборной Дании, начало встречи в 22:00 мск.

"Если говорить откровенно, с Бельгией все было понятно. Команда была сильнее по классу, и очевидно, конечно, что мы с трудом могли бы вничью сыграть. С финнами был неплохой первый тайм, были движение, понятная мысль, но после гола, кстати, очень классного, команда просела, - сказал Степашин. - Поэтому очевидно, что если продолжить играть в такой футбол, то нас ждет разочарование, в первую очередь, наших болельщиков. Должны быть скорость, движение, самоотдача и исполнение. Конечно, можно придумать что-то лучшее, чем только играть на [Артема] Дзюбу".