Сборная России по волейболу обыграла болгар в матче Лиги наций

ТАСС, 17 июня. Мужская сборная России по волейболу обыграла команду Болгарии в двенадцатом туре предварительного этапа Лиги наций. Матчи проходят в итальянском Римини без зрителей.

Матч закончился со счетом 3-0 (25:17, 25:22, 25:17) в пользу россиян.

Российские волейболисты одержали восемь побед при четырех поражениях и занимают 3 место в турнирной таблице, набрав 26 очков. Следующий матч сборная России сыграет 21 июня с командой Германии.

В турнире принимают участие сборные Бельгии, Бразилии, Германии, Доминиканской Республики, Италии, Канады, Китая, Нидерландов, Польши, Южной Кореи, России, Сербии, Таиланда, Турции, США и Японии. На предварительном этапе команды проведут 15 игр. Матчи проходят в один круг, все сборные сыграют друг с другом. По результатам предварительного раунда в полуфинал пройдут четыре лучшие команды.