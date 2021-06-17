В сборной Словакии обнаружены два случая заражения коронавирусом перед матчем Евро

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 17 июня. /ТАСС/. Защитник Денис Вавро и сотрудник тренерского штаба сборной Словакии по футболу сдали положительные тесты на коронавирус. Об этом на пресс-конференции заявил главный тренер словацкой сборной Штефан Таркович.

"Оба чувствуют себя хорошо, у них нет никаких симптомов. Команда готова и планирует сыграть со сборной Швеции в пятницу", - сказал Таркович.

Вавро 25 лет, он выступает за испанский клуб "Уэска" на правах аренды. Права на игрока принадлежат итальянскому "Лацио". В сезоне-2020/21 словак сыграл 11 матчей в чемпионате Испании и не отметился результативными действиями.

Следующий матч сборная Словакии должна провести 18 июня со сборной Швеции в Санкт-Петербурге. 14 июня словаки в первом туре группового этапа чемпионата Европы по футболу обыграли сборную Польши (2:1) и возглавляют группу E.