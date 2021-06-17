Российские баскетболистки победили команду Чехии в стартовом матче на чемпионате Европы

ТАСС, 17 июня. Женская сборная России по баскетболу победила команду Чехии со счетом 73:69 в первом матче на групповом этапе чемпионата Европы. Матч прошел во французском Страсбурге.

Самой результативной баскетболисткой матча стала центровая российской команды Мария Вадеева, сделавшая дабл-дабл (27 очков + 16 подборов). В составе сборной Чехии больше всех очков набрала форвард Алена Ханушова (24).

Вместе с российскими и чешскими баскетболистками в группе D выступают сборные Франции и Хорватии, матч между которыми состоится позднее в четверг. В следующем туре россиянки встретятся с хорватскими спортсменками, команда Чехии сыграет против сборной Франции. Оба матча состоятся 18 июня.

Чемпионат Европы проходит с 17 по 27 июня во Франции и Испании. Победители групп выйдут в четвертьфинал напрямую, команды, занявшие второе и третье места, сыграют в 1/8 финала.

Женская сборная России является трехкратным чемпионом Европы (2003, 2007, 2011), также россиянки трижды становились серебряными (2001, 2005, 2009) и дважды бронзовыми (1995, 1999) призерами турнира. На чемпионате Европы 2019 года российская команда заняла восьмое место. Действующим победителем является команда Испании.