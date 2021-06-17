Румынская федерация тяжелой атлетики отстранена на год из-за допинга у спортсменов

ТАСС, 17 июня. Международная федерация тяжелой атлетики (IWF) на год приостановила деятельность Румынской федерации тяжелой атлетики (FRH) из-за нарушения антидопинговых правил. Об этом сообщает пресс-служба IWF.

Ранее Международное агентство допинг-тестирования (ITA) попросило ввести санкции в отношении Румынской федерации тяжелой атлетики из-за массовых нарушений местными спортсменами антидопинговых правил. Просьба была адресована независимой комиссии Международной федерации тяжелой атлетики, которая имеет право приостановить деятельность национальной федерации, члены которой нарушили антидопинговые правила.

"Независимая комиссия приняла решение отстранить FRH на один год от международных соревнований в качестве наказания за многочисленные нарушения антидопинговых правил спортсменами - членами FRH", - говорится в заявлении IWF.

Дело FRH основано на пяти случаях нарушения антидопинговых правил пятью румынскими атлетами в 2012 году. В их крови были обнаружены анаболические стероиды. Результаты были представлены в 2019 году в рамках программы повторного анализа допинг-проб, проведенной Международным олимпийским комитетом.

Решение может быть обжаловано в Спортивном арбитражном суде. Приостановление деятельности может быть условно отменено через восемь месяцев, если FRH выполнит ряд критериев для частичного восстановления.