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Футбол в Испании

Серхио Рамос рассказал о причине ухода из "Реала"

По словам защитника, он согласился на условия "Реала" по новому контракту, но клуб сообщил, что срок предложения истек
Серхио Рамос EPA-EFE/Neil Hall
Описание
Серхио Рамос
© EPA-EFE/Neil Hall

ТАСС, 17 июня. Защитник Серхио Рамос покидает футбольный клуб "Реал" из-за истекшего срока предложения по продлению контракта. Об этом он рассказал на пресс-конференции.

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Контракт Рамоса истекает 30 июня 2021 года.

"Я никогда не хотел уходить из "Реала". Я хотел продлить контракт на два года, клуб предложил мне продление на один год с понижением зарплаты. Деньги никогда не были для меня проблемой, поэтому я решил согласиться. Однако мне сказали, что срок предложения клуба истек и контракт не будет продлен", - отметил Рамос.

16 июня "Реал" объявил об уходе Рамоса, который был капитаном клуба на протяжении последних лет. 17 июня состоялась прощальная пресс-конференция с участием семьи футболиста и президента "Реала" Флорентино Переса.

Защитнику 35 лет, он выступал за "Реал" с 2005 года. В составе мадридской команды он стал пятикратным чемпионом Испании, двукратным обладателем Кубка и четырехкратным обладателем Суперкубка Испании, четырежды выиграл Лигу чемпионов и клубный чемпионат мира, а также три раза побеждал в Суперкубке УЕФА. С 2002 по 2005 год Рамос выступал за "Севилью".

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