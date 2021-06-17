Серхио Рамос рассказал о причине ухода из "Реала"

Контракт Рамоса истекает 30 июня 2021 года.

"Я никогда не хотел уходить из "Реала". Я хотел продлить контракт на два года, клуб предложил мне продление на один год с понижением зарплаты. Деньги никогда не были для меня проблемой, поэтому я решил согласиться. Однако мне сказали, что срок предложения клуба истек и контракт не будет продлен", - отметил Рамос.

16 июня "Реал" объявил об уходе Рамоса, который был капитаном клуба на протяжении последних лет. 17 июня состоялась прощальная пресс-конференция с участием семьи футболиста и президента "Реала" Флорентино Переса.

Защитнику 35 лет, он выступал за "Реал" с 2005 года. В составе мадридской команды он стал пятикратным чемпионом Испании, двукратным обладателем Кубка и четырехкратным обладателем Суперкубка Испании, четырежды выиграл Лигу чемпионов и клубный чемпионат мира, а также три раза побеждал в Суперкубке УЕФА. С 2002 по 2005 год Рамос выступал за "Севилью".