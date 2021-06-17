РУСАДА приступило к созданию общественного движения "Россия без допинга"

МОСКВА, 17 июня. /ТАСС/. Российское антидопинговое агентство (РУСАДА) приступило к созданию общественного просветительского движения "Россия без допинга". Об этом ТАСС сообщил исполняющий обязанности генерального директора РУСАДА Михаил Буханов.

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"Мы объявляем о создании общественного движения "Россия без допинга", - сказал Буханов. - РУСАДА отмечает потребность всех представителей спортивной сферы быть объединенными идеалами чистого спорта. "Россия без допинга" - это движение за здоровый и честный спорт, которое рассчитывает на молодых и энергичных участников, небезразличных к судьбе будущих спортивных свершений".

"Своей просветительской деятельностью РУСАДА охватывает все регионы России и уже давно отмечает тот неподдельный позитивный отклик, который рождается в сердцах тех, к кому обращается РУСАДА, следуя Всемирному антидопинговому кодексу", - заметил собеседник ТАСС.

Руководитель РУСАДА напомнил, что новый Всемирный антидопинговый кодекс в редакции от 1 января 2021 года закрепляет на международном уровне новое понятие "спортсмен-любитель". "Это означает, что любой человек, идентифицирующий себя со спортом, становится активной ответственной единицей противостояния пагубным явлениям допинга", - подчеркнул собеседник ТАСС.

"Необходимость рождается из потребности, а потребность в движении "Россия без допинга" свидетельствует о новом поколении многонациональной спортивной нации, способном на великие свершения за счет своих исключительных талантов и способностей. Данное движение - это антидопинговая самоорганизация спортивной среды, целью которой будет широкая волонтерская и просветительская деятельность сторонников движения "Россия без допинга" на спортивных мероприятиях, в спортивных школах и спортивных центрах", - заключил Буханов.