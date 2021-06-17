Велогонщица Дронова планирует пройти отбор на Олимпиаду в Токио для выступлений на треке

ПЕНЗА, 17 июня. /ТАСС/. Тамара Дронова, ставшая в четверг чемпионкой России по велоспорту на шоссе в индивидуальной гонке на время, рассчитывает пройти отбор для выступления на треке на Олимпийских играх в Токио. Об этом спортсменка сообщила ТАСС.

"[План], как минимум, участие в Олимпийских играх в моей основной дисциплине - велоспорте на треке", - отметила Дронова.

По ее словам, на отбор претендуют четыре кандидата, при этом лицензии всего две.

Спортсменка добавила, что на чемпионате России по велоспорту на шоссе пропустит эстафету и выступит в заключительный день соревнований, 20 июня, в групповой гонке, которая пройдет по центру Пензы. Дистанция для женщин составит 126 км.

"На каждом круге (из 14 - прим. ТАСС) нас будет ждать маленький подъем длиной в 1 км, но с очень крутым градиентом. На сегодняшней трассе самый крутой участок был 4%, тогда как на групповой гонке - около 18%", - пояснила велогонщица.

Чемпионат России по велоспорту на шоссе проходит в Пензе с 17 по 20 июня.