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Мировой футбол

ФИФА может отстранить сборную Норвегии от участия в отборе на чемпионат мира 2026 года

Такое наказание последует, если Норвежская футбольная ассоциация примет решение бойкотировать чемпионат мира в Катаре

ТАСС, 17 июня. Международная федерация футбола (ФИФА) может отстранить сборную Норвегии от участия в квалификационных матчах к чемпионату мира 2026 года в случае бойкота мирового первенства в Катаре. Об этом сообщает норвежская телекомпания NRK.

Норвежская футбольная ассоциация (NFF) может бойкотировать чемпионат мира в Катаре из-за нарушений прав человека при строительстве стадионов. Окончательное решение будет принято на голосовании NFF в воскресенье. Норвежская сборная выходила на матчи отбора к чемпионату мира 2022 года в футболках, на которых были нанесены лозунги в защиту прав человека.

Помимо дисквалификации, Норвежской футбольной ассоциации грозит штраф и сокращение финансовой поддержки. Об этом говорится в письме ФИФА, которое поступило в норвежскую федерацию.

Чемпионат мира в Катаре планируется провести с 21 ноября по 18 декабря 2022 года. В 2026 году чемпионат мира должен пройти в Канаде, США и Мексике.

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Мировой футбол
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