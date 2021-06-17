Власов: российские велогонщики имеют хорошие шансы в групповой гонке на Олимпиаде

ПЕНЗА, 17 июня. /ТАСС/. Российская мужская сборная по велоспорту на шоссе имеет больше шансов на высокие результаты в групповой гонке на Олимпиаде в Токио, чем в индивидуальной. Такое мнение ТАСС высказал велогонщик Александр Власов, ставший в четверг чемпионом России по велоспорту на шоссе в индивидуальной гонке на время.

Власов стал чемпионом России по велоспорту на шоссе в индивидуальной гонке на время

"Я больший акцент сделаю на групповую гонку, в индивидуальной есть намного сильнее гонщики. В групповой гонке, мне кажется, у нас больше шансов, тем более состав хороший", - отметил Власов.

По его словам, после чемпионата России он вернется в Европу, где сконцентрируется на подготовке к Олимпиаде. "Остается немного времени, чтобы набрать максимально хорошую форму. Я или поеду с командой на сбор в Италию, либо останусь в Андорре, где живу", - добавил собеседник агентства.

После награждения на чемпионате России он сообщил журналистам, что в этом году много работал с командой над посадкой на велосипеде для индивидуальной гонки с раздельным стартом. "Трасса мне понравилась: спуск-подъем хотя и нежесткий, но все равно ощущался на втором круге, поэтому главным было ровно распределить свои силы", - отметил Власов.

Ранее сообщалось, что Александр Власов, Павел Сиваков и Ильнур Закарин являются основными кандидатами в мужскую сборную на участие в соревнованиях по велоспорту на шоссе на Олимпиаде в Токио. Мужская команда России имеет три олимпийские лицензии в групповой гонке и одну - в индивидуальной гонке на время.

Чемпионат России по велоспорту на шоссе проходит в Пензе с 17 по 20 июня.