Футболист "Зенита" Малком вошел в состав сборной Бразилии на Олимпийские игры

ТАСС, 17 июня. Нападающий петербургского "Зенита" Малком попал в окончательный состав сборной Бразилии на Олимпийские игры в Токио. Об этом сообщает пресс-служба национальной команды.

"Зенит" третий раз подряд стал чемпионом России по футболу

Полностью состав выглядит следующим образом: вратари - Сантос ("Атлетико Паранаэнсе"), Бренно ("Гремио"), защитники - Дани Алвес ("Сан-Паулу"), Габриэль Менино ("Палмейрас"), Гильерме Арана ("Атлетико Минейро"), Нино ("Флуминенсе"), Габриэл ("Арсенал", Англия), Диего Карлос ("Севилья", Испания), полузащитники - Дуглас Луиз ("Астон Вилла", Англия), Бруну Гимарайнш ("Лион", Франция), Матеус Энрике ("Гремио"), Жерсон ("Фламенго"), Клаудиньо ("Ред Булл Брагантино"), нападающие - Малком, Антони ("Аякс", Нидерланды), Паулиньо ("Байер", Германия), Матеус Кунья ("Герта", Германия), Педро ("Фламенго").

Малкому 24 года, он перешел в "Зенит" в августе 2019 года из испанской "Барселоны". В прошедшем сезоне он провел 25 матчей, забил три гола и отдал четыре результативные передачи. Вместе с петербуржцами он дважды стал чемпионом России, по разу выиграл кубок и суперкубок страны. Ранее он представлял бразильский "Коринтианс" и французский "Бордо".

В заявку футбольной сборной на Олимпийские игры согласно регламенту попадают игроки не старше 23 лет. Допускается включение трех футболистов старше 23 лет. Из-за переноса Олимпиады с 2020 на 2021 год было принято решение повысить возрастной ценз до 24 лет.

Олимпийские игры в Токио пройдут с 23 июля по 8 августа 2021 года. Сборная Бразилии по футболу является действующим олимпийским чемпионом.