Кержаков заявил, что сделает все для достойного выступления "Нижнего Новгорода"

НИЖНИЙ НОВГОРОД, 17 июня. /ТАСС/. Главный тренер футбольного клуба "Нижний Новгород" Александр Кержаков заявил, что приложит максимум усилий для достойного выступления команды в высшем дивизионе чемпионата России. Его комментарий приводит пресс-cлужба губернатора Нидегородской области.

В четверг стало известно, что Кержаков назначен на пост главного тренера клуба Тинькофф - Российской премьер-лиги (РПЛ) "Нижний Новгород". В прошлом сезоне Кержаков возглавлял томскую "Томь", которая заняла 18-е место в турнирной таблице Олимп - Футбольной национальной лиги (ФНЛ).

"Я благодарен за оказанное доверие, это новый этап в карьере и серьезный вызов, все тренеры стремятся работать на высшем уровне. Для меня нижегородская земля - однозначно не чужая. Мой отец родом из Дзержинска, в молодости играл за местный "Химик". Ощущаю большую ответственность и приложу максимум усилий, чтобы футбольный клуб "Нижний Новгород" достойно выступал в элите российского футбола", - сказал Кержаков на встрече с губернатором Нижегородской области Глебом Никитиным и генеральным директором "Нижнего Новгорода" Равилем Измайловым, которая прошла в четверг.

"Нижний Новгород" занял третье место в минувшем сезоне ФНЛ и после решения бюро исполкома Российского футбольного союза (РФС) об утверждении регламента переходных матчей получил прямую путевку в РПЛ.