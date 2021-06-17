Сборная Украины обыграла команду Северной Македонии в матче чемпионата Европы по футболу

БУХАРЕСТ, 17 июня. /ТАСС/. Сборная Украины по футболу со счетом 2:1 победила команду Северной Македонии в матче второго тура группового этапа чемпионата Европы по футболу. Встреча прошла в Бухаресте.

В составе победителей голы забили признанный лучшим игроком матча Андрей Ярмоленко (29-я минута) и Роман Яремчук (34). У проигравших отличился Эзган Алиоски (57), удачно сыгравший на добивании после не реализованного им пенальти. На 83-й минуте удар Руслана Малиновского с 11-метровой отметки отбил вратарь сборной Северной Македонии Столе Димитриевски. На текущем турнире на данный момент реализован один из пяти назначенных пенальти - португалец Криштиану Роналду отличился в матче с венграми (3:0).

Стадион в Бухаресте вмещает 55 600 зрителей. Матчи чемпионата Европы на арене в столице Румынии могут посетить 25% от вместимости арены - 13 900 человек. На игре работала судейская бригада во главе с аргентинцем Фернандо Рапаллини. Судьи из Южной Америки обслуживают некоторые матчи чемпионата Европы в рамках обмена между конфедерациями.

Сборная Украины в третий раз выступает в финальной части чемпионата Европы, ранее команда ни разу не выходила в плей-офф. Украинские футболисты прервали серию из шести поражений на европейских первенствах. Предыдущую победу команда Украины одержала над шведами (2:1) в стартовом матче турнира 2012 года благодаря двум голам нынешнего главного тренера сборной Андрея Шевченко. Сборная Северной Македонии впервые принимает участие в финальной части чемпионата Европы.

Украинцы набрали три очка и занимает второе место в турнирной таблице группы C, сборная Северной Македонии занимает последнее, четвертое место, не набрав ни одного очка. Также в этом квартете выступают сборные Нидерландов и Австрии (по 3 очка), которые проведут свой матч позднее в четверг. В следующем туре сборная Украины сыграет в Бухаресте против команды Австрии, северомакедонцы в Амстердаме встретятся со сборной Нидерландов. Оба матча пройдут 21 июня.

Чемпионат Европы проходит в 11 городах и завершится 11 июля, игры турнира принимают Санкт-Петербург, Амстердам, Баку, Будапешт, Бухарест, Глазго, Копенгаген, Лондон, Мюнхен, Рим и Севилья. Чемпионат Европы изначально должен был пройти с 12 июня по 12 июля 2020 года, однако из-за пандемии коронавируса был перенесен на год.