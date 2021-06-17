Хабиб Нурмагомедов считает, что Черчесову нужно отвечать на все вопросы журналистов

В среду сборная России обыграла финнов со счетом 1:0 на групповом этапе чемпионата Европы. 12 июня российская команда уступила бельгийцам (0:3). В заключительном туре сборная России в Копенгагене сыграет с датчанами 21 июня.

"Думаю, что не отвечает, потому что у него было много скандальных интервью, - сказал Нурмагомедов. - Мне кажется, он устал от этого. Но я думаю, что он должен отвечать (на вопросы прессы). Сборная России по футболу - это не сборная России по тхэквондо или по ММА, или еще по чему-то. Футбол смотрят везде - от Камчатки до Калининграда. Чемпионаты Европы, чемпионаты мира, особенно когда сборная играет, десятки миллионов людей смотрят".

"Думаю, что отвечать ему надо, конечно, надо отвечать, - продолжил боец. - Потому что столько людей болеют, переживают, они (сборная России по футболу) несут ответственность перед общественностью. А так - это его выбор, критиковать его... Но я бы отвечал. Я был бы предельно откровенен, отвечал бы на вопросы".