Кандидат на участие в Играх Новолодская пропустит чемпионат России по велогонкам на шоссе

ПЕНЗА, 17 июня. /ТАСС/. Велогонщица Мария Новолодская, которая рассматривается в качестве возможного кандидата на участие в Олимпиаде в Токио, пропустит чемпионат России по велоспорту на шоссе в Пензе. Об этом ТАСС сообщил главный тренер сборной по велоспорту на шоссе Иракли Абрамян.

"Новолодская, к сожалению, не смогла приехать", - отметил он, подтвердив, что она по-прежнему рассматривается в качестве кандидата на поездку на Олимпиаду. Ранее сообщалось, что возможными кандидатами также являются Анастасия Чурсина и Айгуль Гареева, которые на соревнованиях в четверг не вошли в тройку призеров чемпионата России по итогам индивидуальной гонки на время.

"На сегодняшний день мы пока не отобрали конкретные кандидатуры по женщинам. Если будут спорные вопросы по чемпионату, будем смотреть дальше. У нас еще будут международные старты. Но постараемся определить по итогам чемпионата России", - добавил Абрамян.

У российской женской команды на Олимпиаде есть одна лицензия на участие в групповой гонке.

Чемпионат России по велоспорту на шоссе проходит в Пензе с 17 по 20 июня.