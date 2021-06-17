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КХЛ

Лучший бомбардир сборной Словакии на чемпионате мира Цегларик перешел в "Авангард"

Соглашение с 25-летним форвардом рассчитано на один год
Петер Цегларик Наталия Федосенко/ТАСС
Описание
Петер Цегларик
© Наталия Федосенко/ТАСС

ТАСС, 17 июня. Омский клуб Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) "Авангард" заключил контракт со словацким нападающим Петером Цеглариком. Об этом сообщает пресс-служба "Авангарда".

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Соглашение с 25-летним форвардом рассчитано на один год.

"Мы подписали нападающего, адаптированного к европейскому хоккею, максимально мотивированного на победу. Сильнейшая сторона Петера Цегларика - его бросок, - сказал генеральный менеджер "Авангарда" Алексей Волков. - Он обладает хорошим броском в касание, способен забросить с ходу, крайне опасен в большинстве. Хорошо читает игру, видит площадку, может действовать креативно в атаке".

Прошедший сезон словак провел в шведском "Лександе", сыграл в 49 матчах, в которых набрал 41 (20 шайб + 21 результативная передача) очко. На чемпионате мира Цегларик принял участие в восьми играх, забросил пять шайб и отдал шесть голевых передач, став лучшим бомбардиром сборной Словакии.

В завершившемся сезоне омский "Авангард" стал обладателем Кубка Гагарина, обыграв в финальной серии со счетом 4-2 московский ЦСКА.

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