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ММА

Хабиб Нурмагомедов заявил, что отказался от футбольной карьеры

Бывший чемпион UFC хочет построить футбольную академию
Хабиб Нурмагомедов AP Photo/Denis Tyrin
Описание
Хабиб Нурмагомедов
© AP Photo/Denis Tyrin

МОСКВА, 17 июня. /ТАСС/. Бывший чемпион Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) Хабиб Нурмагомедов не будет пробовать свои силы в профессиональном футболе. Об этом он заявил на пресс-конференции.

"Если и играть, то в премьер-лиге. И не в российской. Мне уже 33 года скоро будет, не думаю, что мне что-то светит как профессиональном футболисту. Но какую-то футбольную историю я бы построил, академию, может быть. В этом направлении я двигаюсь. Но играть в 33 года, переходить из любителей в профессионалы, быть якорем в какой-то команде тоже не хочется", - сказал Нурмагомедов.

Нурмагомедов ранее неоднократно высказывал желание сыграть за одну из команд в профессиональном футболе.

Теги
ММАНурмагомедов, Хабиб Абдулманапович
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