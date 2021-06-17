Хабиб Нурмагомедов заявил, что отказался от футбольной карьеры

МОСКВА, 17 июня. /ТАСС/. Бывший чемпион Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) Хабиб Нурмагомедов не будет пробовать свои силы в профессиональном футболе. Об этом он заявил на пресс-конференции.

"Если и играть, то в премьер-лиге. И не в российской. Мне уже 33 года скоро будет, не думаю, что мне что-то светит как профессиональном футболисту. Но какую-то футбольную историю я бы построил, академию, может быть. В этом направлении я двигаюсь. Но играть в 33 года, переходить из любителей в профессионалы, быть якорем в какой-то команде тоже не хочется", - сказал Нурмагомедов.

Нурмагомедов ранее неоднократно высказывал желание сыграть за одну из команд в профессиональном футболе.