Нурмагомедов считает, что в сборной России по футболу нет лидера

МОСКВА, 17 июня. /ТАСС/. Сборная России по футболу не имеет в составе лидера, ее предел - выход в плей-офф чемпионата Европы. Такое мнение на пресс-конференции высказал боец Хабиб Нурмагомедов.

В среду сборная России обыграла финнов со счетом 1:0 на групповом этапе чемпионата Европы. 12 июня российская команда уступила бельгийцам (0:3). В заключительном туре сборная России в Копенгагене сыграет с датчанами 21 июня.

"В современной сборной России у меня есть друзья, я не собираюсь критиковать команду, - сказал Нурмагомедов. - Могу сказать, что нет лидера коллектива, а если он есть, то не выполняет свои функции. Это точно не лучшая сборная России за всю ее историю. В данный момент идет спад, но такое бывает, команда перестраивается".

"Потолок сборной России - это выход из группы", - добавил боец.