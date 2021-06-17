Бросок Овечкина признан лучшим в НХЛ по версии игроков

ТАСС, 17 июня. Капитан "Вашингтона" Александр Овечкин признан игроком с самым лучшим броском в Национальной хоккейной лиге в сезоне-2020/21. Об этом сообщает пресс-служба Ассоциации игроков НХЛ.

Овечкин набрал 48,95% голосов хоккеистов. Второе место занял форвард "Торонто" Остон Мэттьюс (28,78%), третье - защитник "Монреаля" Ши Уэбер (5,04%).

В сезоне-2020/21 российский форвард принял участие в 50 матчах регулярного чемпионата и плей-офф, в которых набрал 46 (26 голов + 20 голевых передач) очков.

Овечкину 35 лет, он является воспитанником московского "Динамо". Россиянин был задрафтован "Вашингтоном" в 2004 году под общим первым номером, за столичный клуб выступает с 2005 года. Нападающий трижды становился самым ценным игроком регулярного чемпионата, девять раз - лучшим снайпером лиги, трижды завоевывал приз "Тед Линдсей эворд" и один раз - "Арт Росс трофи" (приз лучшему бомбардиру регулярного чемпионата), в 2018 году Овечкин с "Вашингтоном" выиграл Кубок Стэнли. В составе сборной России он трижды становился чемпионом мира, в его активе также две серебряные и четыре бронзовые награды мировых первенств.

В списке лучших снайперов в истории НХЛ Овечкин занимает шестое место, на его счету 730 шайб в регулярных чемпионатах НХЛ. Наибольшее количество голов на счету канадца Уэйна Гретцки (894 гола). После Гретцки идут Горди Хоу (801), Яромир Ягр (766), Бретт Халл (741) и Марсель Дионн (731).