Пандев: игроки сборной Северной Македонии могли сравнять счет в матче Евро с украинцами

БУХАРЕСТ, 17 июня. /ТАСС/. Сборная Северной Македонии могла сравнять счет в матче второго тура групповой стадии чемпионата Европы против команды Украины, но не смогла реализовать свои шансы. Такое мнение высказал капитан команды Северной Македонии Горан Пандев, комментарий которого приводит пресс-служба Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА).

В четверг сборная Украины обыграла команду Северной Македонии со счетом 2:1.

"Мы первый раз играем на таком крупном турнире, - сказал Пандев. - У нас были моменты, чтобы сравнять счет, но нам немного не повезло. На Евро недостаточно просто хорошо отыграть 45 минут, мы должны прессинговать соперника и создавать моменты на протяжении всего матча".

Украинцы набрали три очка и занимают третье место в турнирной таблице группы C, сборная Северной Македонии занимает последнее, четвертое место, не набрав ни одного очка. В следующем туре сборная Северной Македонии 21 июня сыграет в Амстердаме против команды Нидерландов.

Чемпионат Европы проходит в 11 городах и завершится 11 июля, игры турнира принимают Санкт-Петербург, Амстердам, Баку, Будапешт, Бухарест, Глазго, Копенгаген, Лондон, Мюнхен, Рим и Севилья.