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Евро-2020

Тренер сборной Северной Македонии отметил игру своих подопечных во втором тайме матча Евро

Команда под руководством Игора Ангеловски уступила украинцам со счетом 1:2
Главный тренер сборной Северной Македонии по футболу Игор Ангеловски EPA-EFE/Vadim Ghirda
Описание
Главный тренер сборной Северной Македонии по футболу Игор Ангеловски
© EPA-EFE/Vadim Ghirda

БУХАРЕСТ, 17 июня. /ТАСС/. Футболисты сборной Северной Македонии своей игрой во втором тайме матча второго тура групповой стадии чемпионата Европы против команды Украины доказали, что заслужили место на турнире. Такое мнение высказал главный тренер северомакедонцев Игор Ангеловски, комментарий которого приводит пресс-служба Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА).

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В четверг сборная Украины победила команду Северной Македонии со счетом 2:1. После первого тайма украинцы выигрывали со счетом 2:0.

"Мы провели два совершенно разных тайма, - сказал Ангеловски. - Своей игрой во втором тайме мы доказали, что заслужили место на чемпионате Европы. Жаль, что в сегодняшнем матче нам не удалось набрать очков".

Сборная Северной Македонии занимает последнее, четвертое место в группе C, не набрав ни одного очка. В следующем туре подопечные Ангеловски 21 июня в Амстердаме встретятся со сборной Нидерландов.

Чемпионат Европы проходит в 11 городах и завершится 11 июля, игры турнира принимают Санкт-Петербург, Амстердам, Баку, Будапешт, Бухарест, Глазго, Копенгаген, Лондон, Мюнхен, Рим и Севилья.

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