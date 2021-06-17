Тренер сборной Северной Македонии отметил игру своих подопечных во втором тайме матча Евро

БУХАРЕСТ, 17 июня. /ТАСС/. Футболисты сборной Северной Македонии своей игрой во втором тайме матча второго тура групповой стадии чемпионата Европы против команды Украины доказали, что заслужили место на турнире. Такое мнение высказал главный тренер северомакедонцев Игор Ангеловски, комментарий которого приводит пресс-служба Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА).

Сборная Украины обыграла команду Северной Македонии в матче чемпионата Европы по футболу

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В четверг сборная Украины победила команду Северной Македонии со счетом 2:1. После первого тайма украинцы выигрывали со счетом 2:0.

"Мы провели два совершенно разных тайма, - сказал Ангеловски. - Своей игрой во втором тайме мы доказали, что заслужили место на чемпионате Европы. Жаль, что в сегодняшнем матче нам не удалось набрать очков".

Сборная Северной Македонии занимает последнее, четвертое место в группе C, не набрав ни одного очка. В следующем туре подопечные Ангеловски 21 июня в Амстердаме встретятся со сборной Нидерландов.

Чемпионат Европы проходит в 11 городах и завершится 11 июля, игры турнира принимают Санкт-Петербург, Амстердам, Баку, Будапешт, Бухарест, Глазго, Копенгаген, Лондон, Мюнхен, Рим и Севилья.