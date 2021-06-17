Сборная Бельгии обыграла команду Дании и вышла в плей-офф чемпионата Европы по футболу

ТАСС, 17 июня. Сборная Бельгии со счетом 2:1 обыграла команду Дании в матче второго тура группового этапа чемпионата Европы по футболу и гарантировала себе участие в плей-офф турнира. Встреча прошла в Копенгагене.
В составе победителей отличились Торган Азар (55-я минута) и Кевин де Брёйне (70). У проигравших гол забил Юссуф Поульсен (2-я минута). Результативную передачу на Азара сделал вышедший на замену в перерыве вместо Дриса Мертенса де Брёйне. Он пропустил первый матч на чемпионате Европы против россиян (3:0) из-за травмы, полученной 29 мая в финале Лиги чемпионов, где "Манчестер Сити", за который выступает бельгиец, уступил "Челси" со счетом 1:0.
Поульсен поразил ворота Тибо Куртуа на 99-й секунде. Быстрее него на Евро забивал только Дмитрий Кириченко (67-я секунда) в 2004 году, тогда сборная России обыграла греков со счетом 2:1. Мертенс провел 100-й матч в составе сборной Бельгии.
Встреча была приостановлена на 11-й минуте из-за акции в поддержку датского полузащитника Кристиана Эриксена. 12 июня в концовке первого тайма матча между командами Финляндии и Дании Эриксен упал на газон и не смог подняться. Спортсмену оказывали экстренную помощь на поле на протяжении около 15 минут, затем его увезли в больницу, позднее выяснилось, что у игрока был сердечный приступ. Он находится в больнице в стабильном состоянии.
Стадион "Паркен" в Копенгагене вмещает 38 076 болельщиков. Из-за ограничений игры чемпионата Европы в столице Дании могут посещать не более 15 900 зрителей.
Турнирное положение
Сборная Бельгии после двух туров набрала 6 очков и занимает первое место в турнирной таблице группы B. На второй позиции идет команда России (3 очка), третье место занимают финны (3 очка), четвертое - датчане (0). В последнем туре группового этапа 21 июня сборная Бельгии в Санкт-Петербурге сыграет с командой Финляндии, а команда Дании в Копенгагене встретится с россиянами.
Бельгийцы могут опуститься на третье место, если проиграют финнам, а команда России победит датчан, причем сборная Бельгии должна иметь разницу мячей в личных встречах между тремя командами хуже, чем у россиян и финнов. Согласно регламенту, четыре лучшие сборные, которые займут в своих группах третьи места, выйдут в плей-офф. Подопечные Роберто Мартинеса в таком случае гарантированно войдут в четверку лучших команд из занявших третьи места, так как в группах A и E сборные, которые станут третьими, наберут меньше очков, чем бельгийцы.
Сборная России гарантированно выйдет в плей-офф в случае победы над датчанами. В случае ничьей в Копенгагене россияне потеряют второе место в группе только при победе финнов над бельгийцами в параллельном матче. При этом у российской команды сохранится возможность выйти в 1/8 финала как одна из четырех лучших сборных среди занявших третьи места.
Если подопечные Станислава Черчесова проиграют датчанам больше чем в один мяч, то лишатся шансов на выход в плей-офф. При поражении в один мяч сборная России может занять третье или четвертое место в группе в зависимости от исхода матча Финляндия - Бельгия. При этом российская команда, если останется третьей, сохранит шанс попасть в плей-офф.
Сборная Бельгии в шестой раз отобралась на чемпионат Европы. Бельгийцы являются серебряными (1980) и бронзовыми (1972) призерами турнира. В настоящее время команда занимает первое место в рейтинге Международной федерации футбола (ФИФА). Сборная Дании становилась чемпионом Европы в 1992 году.
Чемпионат Европы завершится 11 июля, игры турнира принимают Санкт-Петербург, Амстердам, Баку, Будапешт, Бухарест, Глазго, Копенгаген, Лондон, Мюнхен, Рим и Севилья. Соревнования изначально должны были пройти с 12 июня по 12 июля 2020 года, однако из-за пандемии коронавируса были перенесены на год.
|№
|Команда
|И
|В
|Н
|П
|М
|О
|1
|Бельгия
|2
|2
|0
|0
|5-1
|6
|2
|Россия
|2
|1
|0
|1
|1-3
|3
|3
|Финляндия
|2
|1
|0
|1
|1-1
|3
|4
|Дания
|2
|0
|0
|2
|1-3
|0