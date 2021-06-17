Стокгольм и Хернинг примут чемпионат мира по хоккею 2025 года

ТАСС, 17 июня. Международная федерация хоккея (IIHF) выбрала шведский Стокгольм и датский Хернинг в качестве хозяев чемпионата мира 2025 года. Об этом сообщает пресс-служба IIHF.

Стокгольм примет матчи одной из групп, а также два четвертьфинала, полуфиналы, матч за третье место и финал. В Хернинге пройдут матчи другой группы и два четвертьфинала.

"Отрадно то, что Стокгольм в серьезной борьбе с другими городами все же был выбран местом проведения чемпионата мира, - сказала мэр Стокгольма Анна Кёниг Ерлмир. - Очень важно проводить крупные спортивные мероприятия для привлечения молодежи".

Президент Датского хоккейного союза Хенрик Бах-Нильсен отметил, что Дания выбрала идеальное место для проведения турнира. "Для нас фантастика, что чемпионат мира вернется в Данию в 2025 году. Хернинг - идеальное место для проведения такого турнира, и мы постараемся, чтобы у болельщиков остались хорошие впечатления", - отметил он.

Чемпионат мира 2022 года пройдет в Финляндии, 2023-го - в России, 2024-го - в Чехии. Стокгольм в 11-й раз примет матчи чемпионата мира, Хернинг - во второй.

В 2021 году турнир проходил в Латвии. Золотые медали первенства завоевали канадцы, обыгравшие в финале команду Финляндии, третье место заняли американцы. Сборная России завершила выступление на турнире на стадии четвертьфинала, проиграв канадцам.