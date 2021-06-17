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Евро-2020

Сборная Нидерландов обыграла австрийцев и вышла в плей-офф чемпионата Европы по футболу

Команда Северной Македонии первой лишилась шансов на попадание в 1/8 финала
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Описание
Мемфис Депай
© EPA-EFE/Olaf Kraak
© EPA-EFE/Piroschka Van De Wouw
© EPA-EFE/Koen van Weel
© EPA-EFE/MAURICE VAN STEEN
© EPA-EFE/Koen van Weel
© EPA-EFE/Piroschka Van De Wouw
© EPA-EFE/Olaf Kraak

ТАСС, 17 июня. Сборная Нидерландов по футболу со счетом 2:0 победила команду Австрии в матче второго тура группового этапа чемпионата Европы. Встреча прошла в Амстердаме.

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Забитыми мячами отметились Мемфис Депай (11-я минута, пенальти) и Дензел Дюмфрис (67). Стадион в Амстердаме вмещает 54 990 человек. На матчах чемпионата Европы в столице Нидерландов могут присутствовать не более 33% зрителей от вместимости арены.

Сборная Нидерландов в десятый раз пробилась на турнир. Она становилась чемпионом в 1988 году. Команды Нидерландов и Австрии впервые встретились в матче чемпионата Европы. Австрийцы отобрались на турнир в третий раз.

Подопечные Франка де Бура набрали шесть очков и обеспечили себе первое место в турнирной таблице группы C. Вторыми идут украинцы (3 очка), третьими - австрийцы (3), на последней, четвертой строчке располагается команда Северной Македонии (0), которая стала первой сборной на текущем турнире, лишившейся шансов на выход в плей-офф. В последнем туре сборная Нидерландов в Амстердаме сыграет с северомакедонцами, а австрийцы в Бухаресте встретятся с командой Украины. Обе игры пройдут 21 июня.

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Сборная Нидерландов в 1/8 финала сыграет с одной из команд, которые выйдут в плей-офф с третьего места. Согласно регламенту чемпионата Европы голландцы могут сыграть с третьей командой в группах D, E или F. Это станет известно после того, как определятся все участники плей-офф, вышедшие из групп с третьего места.

Чемпионат Европы проходит в 11 городах и завершится 11 июля, игры турнира принимают Санкт-Петербург, Амстердам, Баку, Будапешт, Бухарест, Глазго, Копенгаген, Лондон, Мюнхен, Рим и Севилья. Соревнования изначально должны были пройти с 12 июня по 12 июля 2020 года, однако из-за пандемии коронавируса были перенесены на год.

Чемпионат Европы по футболу. Группа С
КомандаИВНПМО
1Нидерланды22005-26
2Украина21014-43
3Австрия21013-33
4Северная Македония20022-50

 

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