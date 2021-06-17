Сборная Нидерландов обыграла австрийцев и вышла в плей-офф чемпионата Европы по футболу

ТАСС, 17 июня. Сборная Нидерландов по футболу со счетом 2:0 победила команду Австрии в матче второго тура группового этапа чемпионата Европы. Встреча прошла в Амстердаме.

Забитыми мячами отметились Мемфис Депай (11-я минута, пенальти) и Дензел Дюмфрис (67). Стадион в Амстердаме вмещает 54 990 человек. На матчах чемпионата Европы в столице Нидерландов могут присутствовать не более 33% зрителей от вместимости арены.

Сборная Нидерландов в десятый раз пробилась на турнир. Она становилась чемпионом в 1988 году. Команды Нидерландов и Австрии впервые встретились в матче чемпионата Европы. Австрийцы отобрались на турнир в третий раз.

Подопечные Франка де Бура набрали шесть очков и обеспечили себе первое место в турнирной таблице группы C. Вторыми идут украинцы (3 очка), третьими - австрийцы (3), на последней, четвертой строчке располагается команда Северной Македонии (0), которая стала первой сборной на текущем турнире, лишившейся шансов на выход в плей-офф. В последнем туре сборная Нидерландов в Амстердаме сыграет с северомакедонцами, а австрийцы в Бухаресте встретятся с командой Украины. Обе игры пройдут 21 июня.