Сборная Нидерландов обыграла австрийцев и вышла в плей-офф чемпионата Европы по футболу

ТАСС, 17 июня. Сборная Нидерландов по футболу со счетом 2:0 победила команду Австрии в матче второго тура группового этапа чемпионата Европы. Встреча прошла в Амстердаме.
Забитыми мячами отметились Мемфис Депай (11-я минута, пенальти) и Дензел Дюмфрис (67). Стадион в Амстердаме вмещает 54 990 человек. На матчах чемпионата Европы в столице Нидерландов могут присутствовать не более 33% зрителей от вместимости арены.
Сборная Нидерландов в десятый раз пробилась на турнир. Она становилась чемпионом в 1988 году. Команды Нидерландов и Австрии впервые встретились в матче чемпионата Европы. Австрийцы отобрались на турнир в третий раз.
Подопечные Франка де Бура набрали шесть очков и обеспечили себе первое место в турнирной таблице группы C. Вторыми идут украинцы (3 очка), третьими - австрийцы (3), на последней, четвертой строчке располагается команда Северной Македонии (0), которая стала первой сборной на текущем турнире, лишившейся шансов на выход в плей-офф. В последнем туре сборная Нидерландов в Амстердаме сыграет с северомакедонцами, а австрийцы в Бухаресте встретятся с командой Украины. Обе игры пройдут 21 июня.
Сборная Нидерландов в 1/8 финала сыграет с одной из команд, которые выйдут в плей-офф с третьего места. Согласно регламенту чемпионата Европы голландцы могут сыграть с третьей командой в группах D, E или F. Это станет известно после того, как определятся все участники плей-офф, вышедшие из групп с третьего места.
Чемпионат Европы проходит в 11 городах и завершится 11 июля, игры турнира принимают Санкт-Петербург, Амстердам, Баку, Будапешт, Бухарест, Глазго, Копенгаген, Лондон, Мюнхен, Рим и Севилья. Соревнования изначально должны были пройти с 12 июня по 12 июля 2020 года, однако из-за пандемии коронавируса были перенесены на год.
|№
|Команда
|И
|В
|Н
|П
|М
|О
|1
|Нидерланды
|2
|2
|0
|0
|5-2
|6
|2
|Украина
|2
|1
|0
|1
|4-4
|3
|3
|Австрия
|2
|1
|0
|1
|3-3
|3
|4
|Северная Македония
|2
|0
|0
|2
|2-5
|0