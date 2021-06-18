Первый "тройник" в сезоне "Формулы-1" открывается этапом во Франции

Нынешний сезон получается одним из самых интересных за последнее время в плане борьбы за титул. Если в последнее время этот спор, причем весьма условный, в основном вели только пилоты "Мерседеса", то сезон-2021 проходит под знаком противостояния лидера немецкого коллектива британца Льюиса Хэмилтона и нидерландского гонщика "Ред Булл" Макса Ферстаппена. После шести этапов лидирует в этой борьбе Ферстаппен, который опережает семикратного чемпиона мира на четыре очка, при этом британец на прошлом этапе в Азербайджане не смог воспользоваться вылетом нидерландца, допустив ошибку на последних кругах. А вот в Кубке конструкторов у "Ред Булл" более заметное преимущество - австрийская команда опережает "Мерседес" на 26 очков благодаря победе мексиканца Серхио Переса в Баку.

Неудачно сезон складывается для пилота "Хааса" Никиты Мазепина. Россиянин провел только один сильный уик-энд в Монако, остальные этапы он практически вчистую проиграл своему напарнику немцу Мику Шумахеру. А на Гран-при Азербайджана между партнерами по команде произошел небольшой конфликт - на последнем круге Мазепин слишком жестко оборонялся от атак немца, едва не доведя дело до аварии, чем вызвал бурное негодование по командному радио со стороны сына семикратного чемпиона мира Михаэля Шумахера. Немец стал далеко не первым пилотом в пелотоне, кто выразил свое недовольство действиями россиянина на трассе.

Автодром "Поль Рикар" принимал Гран-при с 1971 по 1990 год, после этого гонки во Франции проходили на трассе "Маньи-Кур" (до 2008 года). В 1999 году бывший глава "Формулы-1" Берни Экклстоун приобрел "Поль Рикар" и позднее модернизировал его для имитации условий различных трасс "королевских гонок". Несмотря на то, что Франция считается родиной автогонок и местом проведения первого в истории Гран-при, состоявшегося в 1906 году еще задолго до появления чемпионата "Формулы-1", этап выпал из календаря в 2009 году и был возвращен лишь девять лет спустя. В прошлом сезоне Гран-при Франции не состоялся из-за пандемии коронавируса, в 2021 году этап станет частью первого так называемого тройника (три гонки за три недели) - следом пройдут два Гран-при в Австрии.

Последние две гонки во Франции выиграл Хэмилтон, также среди действующих пилотов здесь по разу побеждали испанец Фернандо Алонсо и финн Кими Райкконен. Рекордсменом по победам является Михаэль Шумахер (восемь).

Первая часть свободных заездов начнется в 12:30 мск, вторая - в 16:00 мск. В субботу состоятся третья свободная практика (13:00 мск) и квалификация (16:00 мск). Завершится программа этапа гонкой в воскресенье (16:00 мск).