Де Бур: Депай будет лидером сборной Нидерландов в плей-офф Евро

ТАСС, 18 июня. Футболист сборной Нидерландов Мемфис Депай будет лидером команды в плей-офф чемпионата Европы. Такое мнение после матча второго тура группового этапа турнира против австрийцев высказал главный тренер сборной Нидерландов Франк де Бур, комментарий которого приводит пресс-служба Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА).

Сборная Нидерландов обыграла австрийцев и вышла в плей-офф чемпионата Европы по футболу

В четверг нидерландцы обыграли австрийцев со счетом 2:0, обеспечив себе первое место в группе C. Депай открыл счет в матче, реализовав пенальти.

"Я полон уверенности, что Депай сыграет одну из главных ролей для нас в предстоящих играх и будет лидером команды в плей-офф, - сказал де Бур. - Нам будет очень важна его игра в следующих матчах. Он знает, что может добиться больших успехов на Евро".

В последнем туре сборная Нидерландов 21 июня сыграют в Амстердаме с потерявшей шансы на плей-офф командой Северной Македонии.

Чемпионат Европы проходит в 11 городах и завершится 11 июля, игры турнира принимают Санкт-Петербург, Амстердам, Баку, Будапешт, Бухарест, Глазго, Копенгаген, Лондон, Мюнхен, Рим и Севилья.