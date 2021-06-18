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Евро-2020

Де Бур: Депай будет лидером сборной Нидерландов в плей-офф Евро

Нападающий в матче с австрийцами забил свой первый гол на турнире
Главный тренер сборной Нидерландов Франк де Бур EPA-EFE/MAURICE VAN STEEN
Описание
Главный тренер сборной Нидерландов Франк де Бур
© EPA-EFE/MAURICE VAN STEEN

ТАСС, 18 июня. Футболист сборной Нидерландов Мемфис Депай будет лидером команды в плей-офф чемпионата Европы. Такое мнение после матча второго тура группового этапа турнира против австрийцев высказал главный тренер сборной Нидерландов Франк де Бур, комментарий которого приводит пресс-служба Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА).

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В четверг нидерландцы обыграли австрийцев со счетом 2:0, обеспечив себе первое место в группе C. Депай открыл счет в матче, реализовав пенальти.

"Я полон уверенности, что Депай сыграет одну из главных ролей для нас в предстоящих играх и будет лидером команды в плей-офф, - сказал де Бур. - Нам будет очень важна его игра в следующих матчах. Он знает, что может добиться больших успехов на Евро".

В последнем туре сборная Нидерландов 21 июня сыграют в Амстердаме с потерявшей шансы на плей-офф командой Северной Македонии.

Чемпионат Европы проходит в 11 городах и завершится 11 июля, игры турнира принимают Санкт-Петербург, Амстердам, Баку, Будапешт, Бухарест, Глазго, Копенгаген, Лондон, Мюнхен, Рим и Севилья.

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