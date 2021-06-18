Сборные Колумбии и Венесуэлы сыграли вничью в матче Кубка Америки по футболу

ТАСС, 18 июня. Сборная Колумбии сыграла вничью с командой Венесуэлы со счетом 0:0 в матче группы B в Кубке Америки по футболу. Турнир проходит в Бразилии.
На четвертой добавленной ко второму тайму минуте с поля за грубую игру был удален полузащитник сборной Колумбии Луис Диас.
В первом матче колумбийцы обыграли сборную Эквадора (1:0) и с 4 очками возглавляют таблицу группы В. Сборная Венесуэлы в первой встрече разгромно проиграла бразильцам (0:3), в таблице группы команда поднялась на третье место.
Изначально Кубок Америки, который был перенесен с 2020 года из-за пандемии коронавируса, должен был пройти в Аргентине и Колумбии. 31 мая было объявлено о переносе турнира в Бразилию.
В четвертьфинал Кубка Америки выйдут по четыре лучшие команды из каждой группы. Финал турнира пройдет 10 июля.
|№
|Команда
|И
|В
|Н
|П
|М
|О
|1
|Колумбия
|2
|1
|1
|0
|1-0
|4
|2
|Бразилия
|1
|1
|0
|0
|3-0
|3
|3
|Венесуэла
|2
|0
|1
|1
|0-3
|1
|4
|Перу
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|5
|Эквадор
|1
|0
|0
|1
|0-1
|0