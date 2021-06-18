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Кубок Америки по футболу

Сборные Колумбии и Венесуэлы сыграли вничью в матче Кубка Америки по футболу

Встреча завершилась со счетом 0:0
© EPA-EFE/FERNANDO BIZERRA JR

ТАСС, 18 июня. Сборная Колумбии сыграла вничью с командой Венесуэлы со счетом 0:0 в матче группы B в Кубке Америки по футболу. Турнир проходит в Бразилии.

На четвертой добавленной ко второму тайму минуте с поля за грубую игру был удален полузащитник сборной Колумбии Луис Диас.

В первом матче колумбийцы обыграли сборную Эквадора (1:0) и с 4 очками возглавляют таблицу группы В. Сборная Венесуэлы в первой встрече разгромно проиграла бразильцам (0:3), в таблице группы команда поднялась на третье место.

Изначально Кубок Америки, который был перенесен с 2020 года из-за пандемии коронавируса, должен был пройти в Аргентине и Колумбии. 31 мая было объявлено о переносе турнира в Бразилию.

В четвертьфинал Кубка Америки выйдут по четыре лучшие команды из каждой группы. Финал турнира пройдет 10 июля.

Кубок Америки. Группа B
КомандаИВНПМО
1Колумбия21101-04
2Бразилия11003-03
3Венесуэла20110-31
4Перу00000-00
5Эквадор10010-10

 

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