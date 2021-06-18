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Евро-2020

Защитник сборной России по футболу Фернандес был проверен РУСАДА на допинг в мае

Также были проверены Роман Евгеньев, Даниил Фомин и Арсен Захарян
Марио Фернандес Станислав Красильников/ТАСС
Описание
Марио Фернандес
© Станислав Красильников/ТАСС

МОСКВА, 18 июня. /ТАСС/. Четыре футболиста сборной России были проверены на допинг инспекторами Российского антидопингового агентства (РУСАДА) в мае. Согласно материалам, оказавшимся в распоряжении ТАСС, среди протестированных был защитник ЦСКА Марио Фернандес.

Вместе с Фернандесом в мае проверку РУСАДА на допинг прошли три игрока московского "Динамо" - находящиеся в расположении национальной команды защитник Роман Евгеньев и полузащитник Даниил Фомин, а также полузащитник Арсен Захарян, входивший в расширенный состав сборной России на чемпионат Европы.

По информации пресс-службы сборной России, 31 мая на сборе в Австрии по линии Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) были протестированы 10 футболистов. Такое же количество российских игроков было проверено на допинг УЕФА 29 марта перед гостевой игрой с командой Словакии в рамках отборочного турнира чемпионата мира 2022 года.

Чемпионат Европы по футболу завершится 11 июля.

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