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Футбол в Италии

Умер второй бомбардир в истории "Ювентуса" Джампьеро Бониперти

Он забил 179 мячей за туринский клуб
Джампьеро Бониперти, 2012 год EPA/CARLO FERRARO
Описание
Джампьеро Бониперти, 2012 год
© EPA/CARLO FERRARO

РИМ, 18 июня. /ТАСС/. Бывший нападающий итальянского "Ювентуса" Джампьеро Бониперти скончался в возрасте 92 лет. Об этом сообщает пресс-служба клуба.

По информации газеты La Repubblica, причиной смерти стала сердечная недостаточность.

На протяжении всей игровой карьеры (1946-1961) он выступал за "Ювентус". За туринский клуб он сыграл 459 матчей и забил 179 мячей. Бониперти занимает второе место в истории клуба по количеству забитых голов, уступая только Алессандро Дель Пьеро (290). В составе туринцев он пять раз становился чемпионом Италии и дважды выигрывал кубок страны. За национальную сборную Бониперти провел 38 матчей и забил восемь мячей.

С 1971 по 1990 год он был президентом "Ювентуса". Во время его правления туринский клуб впервые в своей истории выиграл Кубок европейских чемпионов (ныне - Лига чемпионов, 1985 год), а также девять раз становился чемпионом Италии. С 1994 по 1999 год он был депутатом Европарламента. С 2006 года Бониперти являлся почетным президентом "Ювентуса".

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