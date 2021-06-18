В УЕФА уверены, что финал чемпионата Европы пройдет в Лондоне

МОСКВА, 18 июня. /ТАСС/. Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) опроверг информацию о переносе финального матча чемпионата Европы из Лондона в Будапешт. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе УЕФА.

В пятницу британское издание Times сообщило, что УЕФА рассматривает вариант с переносом финального матча в Будапешт, если власти Лондона не смогут допустить около 2,5 тыс. официальных лиц на матчи без необходимости проходить карантин.

"УЕФА счастлив, что на матчах плей-офф заполняемость "Уэмбли" будет увеличена до 50% от общего числа мест. В настоящее время мы ведем переговоры с местными властями, чтобы болельщикам было разрешено посещать матчи, используя строгую концепцию тестирования и "пузыря", то есть их пребывание в Великобритании не превысит 24 часа, а передвигаться они будут только на утвержденном транспорте. Мы понимаем давление, с которым сталкивается правительство, и надеемся, что сможем прийти к удовлетворительному завершению наших обсуждений по этому вопросу. Всегда есть план на случай непредвиденных обстоятельств, но мы уверены, что финальная неделя пройдет в Лондоне", - говорится в сообщении.

Во время последней игровой недели чемпионата Европы по футболу в Лондоне пройдут два полуфинальных матча (6 и 7 июля) и финал (11 июля).