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Евро-2020

В оргкомитет Евро в России не поступало информации об ужесточении ограничений в фан-зонах

С 17 июня в Петербурге вступили в силу ограничения на фоне роста заболеваемости коронавирусом
Фан-зона в Санкт-Петербурге Александр Демьянчук/ТАСС
Описание
Фан-зона в Санкт-Петербурге
© Александр Демьянчук/ТАСС

МОСКВА, 18 июня. /ТАСС/. Оргкомитет российской части чемпионата Европы по футболу пока не получал информацию об ужесточении ограничений по количеству болельщиков в фан-зонах в Санкт-Петербурге. Об этом ТАСС сообщил генеральный директор оргкомитета Алексей Сорокин.

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С 17 июня в Петербурге вступили в силу ограничения на фоне роста заболеваемости коронавирусом. Так, вводится запрет на оказание услуг общественного питания и продажи продуктов питания в фан-зонах. Болельщики смогут купить только напитки. На данный момент в фан-зонах в Петербурге действует ограничение по вместимости до 5 тысяч человек.

"Мне пока о сокращении вместимости фан-зон ничего не известно. Конечно, это всегда на усмотрение властей города, но допустимое количество согласовано. О дальнейшем сокращении мне неизвестно", - сказал Сорокин.

В Санкт-Петербурге во время матчей турнира работают три фан-зоны. Максимальное количество зрителей во время игры Финляндия - Россия (5 тыс. человек) собрала фан-зона на Конюшенной площади.

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