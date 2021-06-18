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НХЛ

Лучший снайпер чемпионата мира в Риге британец Кирк перешел в клуб НХЛ "Аризона"

МОСКВА, 18 июня. /ТАСС/. Лучший снайпер чемпионата мира 2021 года британец Лиам Кирк подписал трехлетний контракт новичка с клубом Национальной хоккейной лиги (НХЛ) "Аризона". Об этом на своей странице в Twitter написал агент игрока Дэн Мильштейн.

Кирку 21 год, он был выбран "Аризоной" в седьмом раунде драфта НХЛ 2018 года под общим 189-м номером. В прошедшем сезоне Кирк выступал за британский клуб "Шеффилд Стилерс". Нападающий принял участие в 14 матчах и набрал 20 очков (10 голов + 10 передач) очков. Также в течение сезона Кирк играл в третьем шведском дивизионе и в полупрофессиональной лиге Великобритании.

На прошедшем чемпионате мира в Риге сборная Великобритании заняла предпоследнее место в группе А. Кирк принял участие в семи матчах, в которых забросил семь шайб и отдал две результативные передачи. Он разделил звание лучшего снайпера чемпионата с канадцем Эндрю Манджапане.

По итогам регулярного чемпионата "Аризона" заняла пятое место в Западном дивизионе и не попала в плей-офф. В составе клуба выступают российские хоккеисты Илья Любушкин и Иван Просветов.

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