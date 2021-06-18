Лучший снайпер чемпионата мира в Риге британец Кирк перешел в клуб НХЛ "Аризона"

МОСКВА, 18 июня. /ТАСС/. Лучший снайпер чемпионата мира 2021 года британец Лиам Кирк подписал трехлетний контракт новичка с клубом Национальной хоккейной лиги (НХЛ) "Аризона". Об этом на своей странице в Twitter написал агент игрока Дэн Мильштейн.
Кирку 21 год, он был выбран "Аризоной" в седьмом раунде драфта НХЛ 2018 года под общим 189-м номером. В прошедшем сезоне Кирк выступал за британский клуб "Шеффилд Стилерс". Нападающий принял участие в 14 матчах и набрал 20 очков (10 голов + 10 передач) очков. Также в течение сезона Кирк играл в третьем шведском дивизионе и в полупрофессиональной лиге Великобритании.
Liam Kirk of Great Britain agrees to terms on the 3 year NHL entry level deal with Arizona Coyotes. #WeAreGoldStar! pic.twitter.com/Br5F4PSuzX— Dan Milstein-Hockey (@HockeyAgent1) June 18, 2021
На прошедшем чемпионате мира в Риге сборная Великобритании заняла предпоследнее место в группе А. Кирк принял участие в семи матчах, в которых забросил семь шайб и отдал две результативные передачи. Он разделил звание лучшего снайпера чемпионата с канадцем Эндрю Манджапане.
По итогам регулярного чемпионата "Аризона" заняла пятое место в Западном дивизионе и не попала в плей-офф. В составе клуба выступают российские хоккеисты Илья Любушкин и Иван Просветов.