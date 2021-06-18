Баскетболист Курбанов продлил контракт с ЦСКА

ТАСС, 18 июня. Московский баскетбольный клуб ЦСКА продлил контракт с капитаном команды Никитой Курбановым. Об этом сообщает пресс-служба клуба.

Новый контракт с 34-летним форвардом рассчитан на один год с возможностью продления еще на один.

"ЦСКА - моя команда, которая помогла мне стать тем, кто я есть, завоевать немало титулов, - сказал Курбанов. - Чувствую свою ответственность за родной клуб и рад, что остаюсь для него полезным. Уверен, в следующем году мы будем снова сильны, снова пойдем по пути к титулам. Постараюсь сделать для этого все возможное".

Курбанов провел за ЦСКА 13 сезонов, за это время форвард трижды выиграл с клубом Евролигу, семь раз победил в Единой лиге ВТБ и 11 раз стал чемпионом России. Также Курбанов играл за "Локомотив-Ростов" (нынешнее название "Локомотив-Кубань"), петербургский "Спартак" и казанский УНИКС.