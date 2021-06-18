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Евро-2020

Футболист сборной России Фернандес занимается по индивидуальному плану

В матче с финнами защитник получил травму
Марио Фернандес (слева) Александр Демьянчук/ТАСС
Описание
Марио Фернандес (слева)
© Александр Демьянчук/ТАСС

НОВОГОРСК /Московская область/, 18 июня. /ТАСС/. Футболисты сборной России проводят тренировку в подмосковном Новогорске в полном составе, за исключением Марио Фернандеса, который занимается по индивидуальному плану. Об этом сообщает корреспондент ТАСС с места событий.

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"В занятии принимают участие все футболисты, кроме Марио. Фернандес занимается по индивидуальному плану", - сказали ТАСС в пресс-службе.

В первом матче чемпионата Европы российские футболисты в Санкт-Петербурге проиграли бельгийцам со счетом 0:3, а во втором обыграли команду Финляндии - 1:0. В ходе второй игры Фернандес получил травму, по итогам обследования подозрение на перелом позвонков не подтвердилось, и игрок проходит восстановление в расположении команды.

Заключительный матч группового этапа россияне проведут 21 июня в Копенгагене против датчан.

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