Футболист сборной России Фернандес занимается по индивидуальному плану

НОВОГОРСК /Московская область/, 18 июня. /ТАСС/. Футболисты сборной России проводят тренировку в подмосковном Новогорске в полном составе, за исключением Марио Фернандеса, который занимается по индивидуальному плану. Об этом сообщает корреспондент ТАСС с места событий.

Марио Фернандес может вернуться к тренировкам со сборной России через несколько дней

"В занятии принимают участие все футболисты, кроме Марио. Фернандес занимается по индивидуальному плану", - сказали ТАСС в пресс-службе.

В первом матче чемпионата Европы российские футболисты в Санкт-Петербурге проиграли бельгийцам со счетом 0:3, а во втором обыграли команду Финляндии - 1:0. В ходе второй игры Фернандес получил травму, по итогам обследования подозрение на перелом позвонков не подтвердилось, и игрок проходит восстановление в расположении команды.

Заключительный матч группового этапа россияне проведут 21 июня в Копенгагене против датчан.