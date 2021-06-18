{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости
Футбол в России

Бабаев назвал причины непопадания ЦСКА в еврокубки

По мнению генерального директора клуба, на это повлияло сразу несколько факторов

ТАСС, 18 июня. Московский футбольный клуб ЦСКА не попал в еврокубки на следующий сезон из-за недофинансирования команды в предыдущие годы, просчетов в трансферной политике, плохой физической подготовки и судейских ошибок. Об этом газете "Спорт-Экспресс" рассказал генеральный директор армейцев Роман Бабаев.

ЦСКА в завершившемся чемпионате Тинькофф - Российской премьер-лиги (РПЛ) занял шестое место в турнирной таблице и впервые с сезона-2001/02 не сыграет в еврокубках.

"В первую очередь это проблема серьезного недофинансирования команды в предыдущие годы, - сказал Бабаев. - Надо также признать, что мы совершили определенные просчеты в трансферной политике, были ошибки и в физической подготовке, что привело к повышенному травматизму игроков. Нельзя не учесть и большое количество судейских ошибок, из-за которых мы потеряли немало очков".

Генеральный директор подчеркнул, что результаты сезона признаны советом директоров и менеджментом клуба неудовлетворительными.

ЦСКА является шестикратным чемпионом России, восемь раз клуб завоевывал серебряные медали, три раза - бронзовые. Семь раз столичный клуб побеждал в Кубке России. В 2005 году красно-синие первыми из российских клубов выиграли Кубок УЕФА.

Теги
Российский футбол
Евро-2020
Фомин: сборная России прибавляет от матча к матчу на чемпионате Европы
В заключительном матче в группе В россияне сыграют с датчанами 21 июня
Читать полностью