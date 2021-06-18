Бабаев назвал причины непопадания ЦСКА в еврокубки

ТАСС, 18 июня. Московский футбольный клуб ЦСКА не попал в еврокубки на следующий сезон из-за недофинансирования команды в предыдущие годы, просчетов в трансферной политике, плохой физической подготовки и судейских ошибок. Об этом газете "Спорт-Экспресс" рассказал генеральный директор армейцев Роман Бабаев.

ЦСКА в завершившемся чемпионате Тинькофф - Российской премьер-лиги (РПЛ) занял шестое место в турнирной таблице и впервые с сезона-2001/02 не сыграет в еврокубках.

"В первую очередь это проблема серьезного недофинансирования команды в предыдущие годы, - сказал Бабаев. - Надо также признать, что мы совершили определенные просчеты в трансферной политике, были ошибки и в физической подготовке, что привело к повышенному травматизму игроков. Нельзя не учесть и большое количество судейских ошибок, из-за которых мы потеряли немало очков".

Генеральный директор подчеркнул, что результаты сезона признаны советом директоров и менеджментом клуба неудовлетворительными.

ЦСКА является шестикратным чемпионом России, восемь раз клуб завоевывал серебряные медали, три раза - бронзовые. Семь раз столичный клуб побеждал в Кубке России. В 2005 году красно-синие первыми из российских клубов выиграли Кубок УЕФА.