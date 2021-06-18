Тест на коронавирус футболиста сборной Испании Бускетса дал отрицательный результат

ТАСС, 18 июня. ПЦР-тест на коронавирус полузащитника сборной Испании по футболу Серхио Бускетса показал отрицательный результат, и в ближайшее время игрок присоединится к команде. Об этом сообщает пресс-служба сборной.

Сообщается, что Бускетс отправится с командой в Севилью, где 19 июня сборная Испании сыграет второй матч группового этапа чемпионата Европы с командой Польши. Участие Бускетса в матче пока под вопросом.

Тест Бускетса на коронавирус 6 июня дал положительный результат, после чего он был изолирован от игроков сборной и не принял участия в первом матче группового этапа 14 июня со сборной Швеции (0:0). Также 9 июня положительный тест на коронавирус оказался у защитника Диего Льоренте. После этого футболисты сборной Испании 11 июня прошли вакцинацию.