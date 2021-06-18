Бабаев объяснил причины увольнения Гончаренко с поста главного тренера ЦСКА

ТАСС, 18 июня. Виктор Гончаренко был уволен с поста главного тренера московского футбольного клуба ЦСКА по ходу прошедшего сезона из-за неудовлетворительных результатов и плохой психологической ситуации внутри коллектива. Об этом газете "Спорт-Экспресс" рассказал генеральный директор армейцев Роман Бабаев.

Гончаренко, возглавлявший ЦСКА с 2016 года, покинул пост главного тренера 22 марта. Его сменил хорватский специалист Ивица Олич, поработавший в клубе до 15 июня. Исполняющим обязанности главного тренера команды назначен Алексей Березуцкий.

"К сожалению, результаты только ухудшались,- сказал Бабаев. - Оставляла желать лучшего и психологическая ситуация внутри коллектива. В какой-то момент стало окончательно ясно, что мы в тупике. Проблема, как я и говорил ранее, комплексная, и она точно не исчерпывается персоной тренера".

Генеральный директор добавил, что клуб расстался с тренером без взаимных претензий и обид.

ЦСКА по итогам чемпионата занял шестое место в турнирной таблице Тинькофф - Российской премьер-лиги и впервые с сезона-2001/02 не сыграет в еврокубках.

Гончаренко 44 года, после ухода из ЦСКА он возглавил "Краснодар". Под его руководством ЦСКА завоевал Суперкубок России, дважды стал серебряным призером чемпионата России и дошел до 1/4 финала Лиги Европы в сезоне-2017/18. Также в Российской премьер-лиге Гончаренко занимал должность главного тренера в "Уфе", екатеринбургском "Урале" и краснодарской "Кубани".