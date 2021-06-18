Рублев вышел в полуфинал теннисного турнира в Галле

ТАСС, 18 июня. Россиянин Андрей Рублев победил немца Филиппа Кольшрайбера в четвертьфинале турнира Ассоциации теннисистов-профессионалов (ATP), проходящего в германском Галле на травяном покрытии.

Рублев, посеянный на турнире под четвертым номером, выиграл со счетом 7:6 (7:4), 6:2. Кольшрайбер попал на турнир по специальному приглашению (wild card). В полуфинале 23-летний россиянин встретится с победителем матча между южноафриканцем Ллойдом Харрисом и грузином Николозом Басилашвили, попавшим на турнир через квалификацию.

Рублев занимает седьмое место в рейтинге АТР и является обладателем восьми титулов под эгидой организации. На турнирах Большого шлема теннисист не проходил дальше четвертьфиналов.

Кольшрайберу 37 лет, он располагается на 128-й строчке мирового рейтинга. В активе теннисиста восемь титулов ATP. Его лучшим результатом на турнирах Большого шлема является выход в четвертьфинал Уимблдона в 2012 году.

Турнир в Галле проходит с 14 по 20 июня. Призовой фонд соревнования составляет €1,3 млн. Действующим победителем является швейцарец Роджер Федерер. Российский теннисист Евгений Кафельников трижды выигрывал турнир в 1997, 1998 и 2002 годах.