Команда "Сестрорецк" выиграла смешанную эстафету на чемпионате России по велошоссе

ПЕНЗА, 18 июня. /ТАСС/. Команда "Сестрорецк" из Санкт-Петербурга заняла первое место в смешанной эстафете на чемпионате России по велоспорту на шоссе в Пензе.

В составе команды выступали Сергей Беляков, Николай Потекало, Иван Яценко, Маргарита Сырадоева, Анастасия Чурсина, Карина Касенова. Они преодолели дистанцию 50 км за 1 час 57 секунд.

Второе место заняла команда "Локомотив" из Санкт-Петербурга (1:02.28), третье - "Адыгея" (1:02.29).

Чемпионат России по велоспорту на шоссе проходит в Пензе с 17 по 20 июня.