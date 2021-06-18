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Летние олимпийские виды спорта

Команда "Сестрорецк" выиграла смешанную эстафету на чемпионате России по велошоссе

Второе место заняла команда "Локомотив" из Санкт-Петербурга, третье - "Адыгея"

ПЕНЗА, 18 июня. /ТАСС/. Команда "Сестрорецк" из Санкт-Петербурга заняла первое место в смешанной эстафете на чемпионате России по велоспорту на шоссе в Пензе.

В составе команды выступали Сергей Беляков, Николай Потекало, Иван Яценко, Маргарита Сырадоева, Анастасия Чурсина, Карина Касенова. Они преодолели дистанцию 50 км за 1 час 57 секунд.

Второе место заняла команда "Локомотив" из Санкт-Петербурга (1:02.28), третье - "Адыгея" (1:02.29).

Чемпионат России по велоспорту на шоссе проходит в Пензе с 17 по 20 июня.

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