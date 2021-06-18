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WTA

Александрова проиграла в четвертьфинале теннисного турнира в Берлине

Россиянка уступила швейцарке Белинде Бенчич в трех сетах

ТАСС, 18 июня. Россиянка Екатерина Александрова проиграла швейцарке Белинде Бенчич в четвертьфинале турнира Женской теннисной ассоциации (WTA) в Берлине.

Встреча завершилась со счетом 6:4, 4:6, 7:6 (7:4) в пользу 24-летней Бенчич, посеянной на турнире под пятым номером. В полуфинале швейцарка сыграет с победительницей матча между испанкой Гарбинье Мугурусой (шестой номер посева) и француженкой Ализе Корне.

Бенчич располагается на 12-й строчке рейтинга WTA. Теннисистка является обладательницей четырех титулов под эгидой организации. Лучшим результатом швейцарки на турнирах Большого шлема стал выход в полуфинал Открытого чемпионата США в 2019 году.

Александровой 26 лет, она занимает 34-е место в мировом рейтинге. На ее счету один титул WTA. На турнирах Большого шлема Александрова четырежды доходила до третьего круга.

Турнир в Берлине не проводился с 2008 года, последней победительницей стала россиянка Динара Сафина, обыгравшая в финале соотечественницу Елену Дементьеву. Соревнования планировали возобновить в 2020 году, но этого не удалось сделать из-за пандемии. Текущий турнир проводится на траве и относится к категории WTA 500, соревнования завершатся 20 июня. Призовой фонд составляет $566 тыс.

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